روبيرت باتنسون مصدوم لاختياره بطلا لـ"باتمان"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحدث النجم روبيرت باتنسون للمرة الأولى عن اختياره لتأدية دور "باتمان" في فيلم جديد، تحضر له شركة الإنتاج السينمائي الأمريكية "ورنور بروز". واعترف "روبيرت"، في حوار مع مجلة Esquire، بأنه كان أكثر شخص تعرض للصدمة من اختياره لهذه الدور. وأضاف "الأمر جنوني بكل المقاييس، لم يكن ليخطر ببالي أن يتم اختياري لهذه المهمة، لم يكن الأمر واقعيا بالنسبة لي". وتابع "أنا حرفيا لا أفهم حتى الآن كيف حصلت على هذا الدور". Advertisements

وسيخلف النجم روبيرت باتنسون النجم بن أفليك في تجسيد شخصية "باتمان"، بعد أن جسدها أفليك في فيلمين سابقين على الشاشة الفضية.





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