خاص- مازن حايك يحسم الجدل: الحلقات المباشرة من “ذا فويس” ستصوّر في هذا البلد

بعدما تم التداول مؤخراً بعدة أخبار تفيد أن مجموعة MBC بدأت تحضيراتها لتصوير الحلقات المباشرة من برنامج “ذا فويس” في استوديوهات المجموعة في المملكة العربية السعودية، للمرّة الأول، أكد الناطق الرسمي بإسم مجموعة “ام بي سي” مازن حايك في حديث خاص مع “الخليج 365” أن الحلقات المباشرة من “ذا فويس” سيتم تصويرها في استديوهات المحطة في بيروت كالعادة.

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وكشف أن أول حلقة مباشرة من برنامج المواهب تبدأ بـ 16 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

لجنة التحكيم مؤلفة من المدربين – النجوم راغب علامة، أحلام، سميرة سعيد ومحمد حماقي، ويضم هذا الموسم بعد عرض حلقتين منه أصواتاً ملفتة سحرت النجوم- المدرّبين ونالت إعجاب الجمهور ولاقت استحسانه.

فالسوبرستار راغب علامة يعتمد استراتيجية خاصة به وهي المراقبة والتكتيك لاختيار الأفضل، فيما أكدت أحلام أنها ستلف بكرسيها لكل صوت يعجبها. أما سميرة سعيد فتوعّدت بمنافسة فعليّة مع المدربين هذه المرّة، مشيرة إلى أنهم سيرون منها الوجه الآخر، بينما اعتبر حماقي أن لا أحد من المدرّبين سيتنازل عن صوت يعجبه مهما كان.