صادق الصباح يرد على منتقدي اختيار ديما قندلفت لبطولة "الهيبة".. وهذا ما قاله عن نادين...

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أصبحت شركة " الصباح إخوان" جزءًا لا يتجزأ من الدراما العربية؛ إذ تسعى جاهدة لإنتاج أهم الأعمال المختلفة والتي تغني الساحة الفنية من خلال اختيار حبكات مميزة، ونجوم يملكون قاعدة شعبية كبيرة.

وأكد المنتج صادق الصباح، صاحب شركة الصباح إخوان، أنه يتقبل أي انتقاد بنّاءٍ من شأنه الارتقاء بالعمل، كاشفًا عن أهم الأعمال الدرامية التي ستبصر النور خلال شهر رمضان المبارك، مشيرًا الى التعاون مع البوب ستار رامي عياش، إذ تم تأجيله إلى السنة القادمة على الرغم من أنه قد تم الاتفاق على مختلف الأمور التي ستؤدي إلى نجاح العمل.

الفيديو المرفق، يعرض المقابلة التي أجراها موقع " فوشيا" مع المنتج صادق الصباح؛ إذ تحدث عن الهيبة بجزئه الجديد، مؤكدًا اعتماد حبكة مميزة.