سيدات آل كارداشيان يعرضن مقتنياتهن الفاخرة للبيع...ما القصة؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - من حينٍ لآخر نحتاج إلى ترتيب خزانة الملابس والتخلص من القطع التي أصبحت غير مناسبة واستبدالها بأخرى جديدة، وهذا الأمر لا يقتصر علينا نحن فقط بل على سيدات آل كارداشيان أيضًا، ولكن على طريقتهن الخاصة.

في مشروعٍ جديدٍ يجمع بينهن، قررت سيدات آل كارداشيان إطلاق منصةٍ على الإنترنت لعرض مقتنياتهن القديمة للبيع، والتي ستشمل مختلف القطع من أزياءٍ وأحذيةٍ إلى إكسسوارات وحقائب وغيرها، وكما هو متوقع فهذه القطع فاخرةٌ ومن ماركاتٍ عالمية.

ووفقًا للصحيفة البريطانية "ديلي ميل"، أعلن المتحدث باسم سيدات آل كاردشيان في بيان: "في سابقة من نوعها، ستتمكنّ من شراء مختلف القطع من خزانة عائلة آل كارداشيان وجينر".

اختير اسم "كارداشيان كلوسيت" أو "Kardashian Kloset" للمنصة، ومن كايلي وكيندال إلى كورتني وكيم وكلوي ووالدتهن كريس، ستتمكن الكثيرات من شراء قطعٍ سبق وارتدتها سيدات آل كارداشيان، والتي تأتي من ماركاتٍ عالميةٍ متنوعة، من "بالمان" و"شانيل" و"فيرساتشي" إلى "ديور" و"روبرتو كافالي" وغيرها من أبرز العلامات.

هذا وكشف البيان أنَّ القطع سيتم عرضها أسبوعيًا، وأوضح أنَّ أول مجموعةٍ سيتم عرضها للبيع ستشمل قطعًا تخص كريس وكايلي وكيم، وستتراوح أسعارها بين 9 إلى 20 ألف دولار، بينما سيتم عرض مقتنيات كورتني وكلوي وكيندال لاحقًا.

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وعن الغرض من إطلاق المنصة، قال البيان: "هدفنا في "كارداشيان كلوست" هو الاستدامة، بالإضافة إلى مشاركة جزء من أسلوب حياة آل كارداشيان وجينر، من خلال إتاحة الفرصة لامتلاك إحدى القطع المميزة جنبًا إلى جنب مع تعزيز الاستدامة".

وفيما يتعلق بكيم، يُعرف بالطبع أنها تتميز بأسلوب مميز لا يخلُ من الجرأة؛ فأزياؤها من علاماتٍ فاخرة، ومثيرة للجدل طوال الوقت، ولكن على عكس ما يتوقعه الكثيرون، كانت كيم تختار ازياءها من متاجر عادية خلال بدايات ظهورها في مسلسل تلفزيون الواقع "مواكبة آل كارداشيان".

ويذكر أنَّ ريكاردو تيشي، المصمم في علامة "جيفنشي"، قال خلال أحد اللقاءات في 2015: "لم تكن كيم مرحبًا بها دائمًا من قِبل أي شخص في مجتمع الأزياء، ولكنها فتاةٌ لطيفة"، وأضاف أيضًا أن زوجها كانيه ويست، ساعد في تعزيز مظهرها وإطلالاتها.

وبالإضافة إلى كيم، تتميز كلٌ من سيدات آل كارداشيان وجينر بذوقهن الخاص وإطلالاتهن المثيرة للجدل.

ويجدر بالذكر أنَّ سيدات آل كارداشيان، اعتدن بيع مقتنياتهن القديمة عبر موقع "ebay" ومنح 10% من الأرباح للجمعيات الخيرية.