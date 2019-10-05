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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نشرت المخرجة السورية رشا شربتجي، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك صورةً تعلن من خلالها انضمام كل من الإعلامي وسام بريدي، وسينتيا صموئيل، إلى الجزء الثاني من مسلسل "ما فيي" تأليف كلوديا مارشيليان وإنتاج الصبّاح إخوان.
وتتواجد حاليًا المخرجة شربتجي، في لبنان حيث ستدور كاميرتها خلال اليومين المقبلين وسيكون أبطال العمل الرئيسون متواجدين مع غيابٍ لأسماءٍ أخرى ظهرت في الجزء الأول.
ومن الأسماء المتواجدة بطلا العمل؛ معتصم النهار وفاليري أبو شقرا، والفنانة القديرة نادين خوري، إضافةً إلى أسماء أخرى ستحافظ على حضورها، بينما تأكد غياب روزينا لاذقاني و رواد عليو، وهناك معلومات عن غياب محمد قنوع.
وفي تصريحات سابقة للمخرجة شربتجي لموقع "فوشيا" أوضحت أن الجزء الثاني سيحمل مفاجآت جديدة وأحداثًا مشوّقة مع الاحتفاظ بالقصة الرئيسية للجزء الأول، وستدور الحكاية بين الحب والحياة والانتقام، كما سيشهد دخول شخصيات جديدة على خط الأحداث.
يشار إلى أن الجزء الأول من العمل تم عرضه خارج موسم رمضان الدرامي وحظي بنجاحٍ ومتابعةٍ جماهيريةٍ كبيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر وسام بريدي وسينتيا صموئيل ينضمان.. وهؤلاء يغيبون عن "ما فيي"! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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