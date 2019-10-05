نجوى كرم تُعلن تفاصيل حفلها برأس السنة في مؤتمر خاص في الإمارات

عقدت الفنانة نجوى كرم اليوم مؤتمر صحفي في الإمارات لإعلان تفاصيل حفلها في رأس السنة في إمارة رأس الخيمة، والتي تحيي بها حفلاً للمرة الأولى مع المطرب وليد الشامي.

نجوى كرم لأول مرة في رأس الخيمة

ونظمت الشركة المنظمة لحفل نجوى كرم في رأس السنة في إمارة رأس الخيمة مؤتمراً صحفياً خاصاً لنجوى كرم، أعلنت به عن تفاصيل الحفل المرتقب قبل أشهر من موعده، لتصبح نجوى أول فنانة تعلن عن حفلها في موسم رأس السنة بإحيائها أول حفل لها في رأس الخيمة.

وعبرت نجوى كرم عن سعادتها للتواجد مجدداً في الإمارات في موسم رأس السنة لأنها تحب الغناء بها وقالت إن المطربين العرب يفضلون الغناء بها في هذه المناسبة في آخر 15 عام لأنهم يشعرون بالفرح والأمان وبالجنسية الواحدة ولا يشعرون بالاختلاف، ووجهت الشكر لشركة روتانا على اختيارها في هذا الحفل والذي يشارك به أيضاً الفنان وليد الشامي.

نجوى كرم بحفل جماهيري ومجاني في لبنان

وتحدثت نجوى كرم عن عدة قضايا فنية في مؤتمرها الصحفي اليوم، وخطفت الأنظار بإطلالتها باللون الأزرق، وكشفت عن مفاجأتها الجديدة للجمهور في شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري بإحيائها حفل جماهيري ومجاني في 12 تشرين الأول/اكتوبر الجميزة بلبنان، وذلك لرغبتها في نشر الفرح والسعادة للجمهور والتي تعتبرها من وظائفها كفنانة.

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وتستمر نجوى كرم في العمل أيضاً على أغانيها الجديدة، ومن المتوقع ان تطرح المزيد من الأغاني المنفردة مع شركة روتانا في الشهور المقبلة، بعد نجاح أغانيها السابقة مثل "ملعون أبو العشق" و "كتير حلو" و آخرها فيديو كليب "بعشق تفاصيلك" والذي حقق نجاح كبير بعد طرحه الشهر الماضي على يوتيوب.

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