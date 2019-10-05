تعرف على قصة صورة "عشرة العمر" التي انضم إليها أحمد السقا حديثًا

علاقة صداقة فنية وعائلية قوية تجمع كل من الفنان أحمد حلمي ومنى زكي وياسمين عبد العزيز ومعهم رامز جلال، حيث ظهر الرباعي في أكثر من صورة معا، بينما كان انضمام الفنان أحمد السقا لهم هو العنصر الجديد في الصورة.

صورة عشرة العمر التي جمعت كل هؤلاء النجوم

نشر كل من الفنان أحمد حلمي ومنى زكي ورامز جلال وياسمين عبد العزيز وأحمد السقا صورة تجمعهم عبر حساباتهم على "انستجرام" حيث نشر الخماسي الصورة في توقيت واحد تحت عنوان واحد هو "عشرة العمر"، ويتمتع الخماسي بعلاقة فنية وأسرية طويلة ويجتمعون معا بشكل دوري، ويحرصون على نشر صورهم، حيث تجمعهم علاقة فنية طويلة فقد ظهر جميعهم في أعمال فنية مشتركة ما بين درامي ومسرحي وسينمائي.

الفنان رامز جلال كان الوحيد من رفقاء الصورة الذي علق بشكل مختلف عليها حيث لمح إلى شئ جعل ياسمين عبد العزيز تبدو مختلفة في الصورة فكتب:"ياسمين زعلانة علشان نسيت نضارتها (عشرة العمر)".

أحمد السقا الضيف الجديد على "عشرة العمر"

الرباعي منى زكي وأحمد حلمي وياسمين عبد العزيز ورامز جلال اعتادوا على نشر صور تجمعهم معا كل فترة زمنية عبر حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

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لكن العنصر الجديد في تلك الصورة هو أحمد السقا الذي يجمعه بالتأكيد علاقة قوية بجميع المتواجدين في الصورة حيث أنه شارك في بداية حياته الفنية في كثير من الأعمال مع هؤلاء وتحديدا الفنانة منى زكي التي كانت شريكة نجاح الفنان أحمد السقا، الذي نشر منذ أيام صورة تجمعه كذلك مع صديقه الفنان محمد هنيدي معلقا عليها:" حافظ دايما على أصدقائك الحقيقين.. دائما ستجدهم السند بعد الله عز وجل".

النجوم يتفاعلون مع صورة "عشرة العمر"

تفاعل عدد كبير من النجوم مع الصور التي نشرها الخماسي أحمد السقا وأحمد حلمي ومنى زكي وياسمين عبد العزيز ورامز جلال، حيث علق الفنان خالد الصاوي على الصورة قائلا :" صورة عظيمة"، بينما أعجب بالصورة العديد من النجوم منهم الفنانة إيمان العاصي وآية عبد الله، ورشا مهدي، وغادة عادل، وهشام ماجد، وكريم فهمي، وأمير كرارة.

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