





اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: خضعت الفنانة ميريام فارس إلى جلسة تصوير جديدة تزامناً مع شهر التوعية من مرض سرطان الثدي. حيث شاركت متابعيها على إنستغرام بصورة جديدة أرفقتها برسالة توعية للكشف المُبكر عن سرطان الثدي. قالت فيها: "شهر اكتوبر هو شهر التوعية من سرطان الثدي، وهي حملة سنوية لزيادة التعريف بالمرض وطرق العلاج. نسبة الشفاء عالية اذا تم إكتشاف المرض بشكل مُبكر".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ميريام فارس في جلسة تصوير للكشف المُبكر عن سرطان الثدي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.