ليدي غاغا تفاجئ جمهورها باسم ألبومها الجديد!







اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: أعلنت المغنية الأميركية ليدي غاغا عن اسم ألبومها الجديد من خلال نشر تغريدة عبر حسابها الخاص على موقع تويتر. وقالت غاغا في المنشور إن ألبومها المنتظر سيحمل اسم "أديل". وأثار هذا الإعلان بلبلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي إذ اعتبر البعض إن هذا الإعلان مجرد مزحة. بينما رأى البعض الآخر أنها تستغل إسمن زميلتها للدعاية ولتسلق المراتب الأول.

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