فيديو مسرب لتايلور سويفت تحاول أكل موزة يحرجها على الهواء









اسماء السيد - "الخليج 365": عرض جيمي فالون مقطع فيديو سربته والدة تايلور سويفت، أندريا، خلال برنامج “Tonight Show” الذي ظهرت فيه سويفت وهي على وشك الانهيار أثناء محاولتها تناول موزة بعد إجرائها جراحة لعينيها. وعقبت المغنية الشابة على الأمر واصفة والدتها باللطيفة لأنها قامت بتوصيلها الى البيت من المستشفى وبالقاسية لأنها صورت وسربت الفيديو.

أما في لعبة سمي تلك الأغنية فقد عجزت عن التعرف على إحدى أغانيها