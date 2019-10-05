اسماء السيد - "الخليج 365": عرض جيمي فالون مقطع فيديو سربته والدة تايلور سويفت، أندريا، خلال برنامج “Tonight Show” الذي ظهرت فيه سويفت وهي على وشك الانهيار أثناء محاولتها تناول موزة بعد إجرائها جراحة لعينيها. وعقبت المغنية الشابة على الأمر واصفة والدتها باللطيفة لأنها قامت بتوصيلها الى البيت من المستشفى وبالقاسية لأنها صورت وسربت الفيديو.
أما في لعبة سمي تلك الأغنية فقد عجزت عن التعرف على إحدى أغانيها
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو مسرب لتايلور سويفت تحاول أكل موزة يحرجها على الهواء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.