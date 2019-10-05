بشرى في ندوة "الخليج 365": "ما نفعله في الجونة في أسبوع تعجز الدبلوماسية عن فعله في عام"

محمد اسماعيل - القاهرة - أدار الندوة: قسم الفن.. حررها: ضياء مصطفى:

تصوير- علاء أحمد:

قالت الفنانة بشرى إن ما يفعله مهرجان الجونة في أسبوع تعجز الدبلوماسية المصرية والخارجية عن فعله في عام.

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وأضافت بشرى، خلال ندوة بـ"الخليج 365": "ما نفعله في 8 أيام يساعد الدبلوماسية المصرية في عملهم 100%، نحن سفراء أيضا".

من جانبه، قال عمرو منسي، الرئيس التنفيذي للمهرجان، إنهم يحاولون عدم دفع أموال للممثلين الأجانب، مشيرا إلى أن سيلفستر ستالون، وباتريك دميسي وغيرهما لم يحصلوا على أموال، مشيرا إلى أن ستيفين سيجال جاء مقابل دعوة لزيارة الأهرامات، إذ كانت زوجته ترغب في ذلك.

وأشار إلى أنه كان هناك 3 نجوم عالميين آخرين مدعوين إلى هذه الدورة، لكن بعض الصحف والقنوات التي تهاجم مصر وتنشر معلومات مغلوطة عن الاستقرار الأمني أثر على الأمر.