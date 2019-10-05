كشفت الفنانة سمية الخشاب عن تحضيراتها لأغنية جديدة بعنون “عربية أنا”، وهي تحاكي المرأة العربية ومكانتها ووجودها في المجتمع.
وأشارت في لقاء مع theinsider بالعربي أنها بدأت في التحضير لمسلسل فني جديد مع المخرج حسني صلاح، لافتة الى أن دورها سيكون مختلفاً بالكامل وسيكون مفاجأة.
وتحدثت أيضاً عن علاقتها بطليقها أحمد سعد لافتة الى أنه لا خلاف بينهما وبأن “علاقتنا طيبة وأنا بتمنى له كل التوفيق في حياته وهو بيتمنالي نفس الشيء”.
وتابعت: “حلو ان يكون هناك حالة من السلام مع اشخاص اختلفت في فترة معاهم او ما قدرت تكمل حياتك معاهم”.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: بعد خلافاتهما والفضائح.. هذا ما قالته سمية الخشاب عن علاقتها الحالية بطليقها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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