ابتسام اليماني تكشف ما يحتاجه نجمات الوسط الفني للعناية ببشرتهم

قالت الدكتورة ابتسام اليماني، استشاري الليزر والجلدية والتجميل، أن العناية بالتجميل الوجه والجسم بالنسبة للمرأة والفنانات أصبح الأكثر رواجا بين نجوم الفن وتتباري الفنانات علي جذب ولفت الأنظار في الظهور بأفضل شكل وهو المتعارف عليه في مصر والعالم بأسره وأصبح لديهن شغفا بكل التقنيات الحديثة في عالم التجميل والاهتمام بنضارة البشرة وتحاول ابتسام اليماني استخدام كل التقنيات والوسائل الحديثة لتعزيز الثقة بين نجوم الوسط الفني .

تحرص ابتسام اليماني استخدام كل الأجهزة الحاصلة علي شهادة الجودة والأمان ومطابقة من المعهد القومي لليزر لضمان خدمة متميزة للفنانات وعملائها وتقديم خدمة متميزة غير مضرة بالصحة والجسم .

يعتبر جهاز إزالة الشعر كانديلا برو الأمريكي وأجهزة الفراكشنال ليزر والاندياج ليزر والكاربوكسي والكافيتيشن والبلازما والاكواشور بالإضافة إلي الفيلر والبوتكس والتقشير الإسباني أكثر التقنيات التي يحرصن عليها نجمات الوسط الفني في استخدامها وتتبع معهم

كل الخطوات هذه بمنتهي الاريحية لظهورهن بأفضل نضارة وبشرة للمجتمع .

وتشتهر الدكتور ابتسام اليماني العمل باحترافية مع نجمات الوسط الفني بكل ثقة وأمانة وأن الامور تصبح مختلفة بعد وضع اللمسات السحرية للعناية ببشرتهن .

يذكر أن دكتور ابتسام حصلت علي أفضل دكتورة جلدية وتجميل وعناية بالبشرة لعام ٢٠١٩ في مهرجان " Egypt eye on fashion" الذي حضره كلا من النجم أحمد ماهر والفنانة دوللي شاهين وراندا البحيري والمطرب محمد نور ومروة عبدالمنعم وأمل رزق ونرمين ماهر والإعلامي أسامة منير واحمد مرارة ومحمد جمعة ونجوم آخرون.

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