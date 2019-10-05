بدأت مساء امس، الجمعة، فعاليات الدورة السابعة عشر لمهرجان الساقية المسرحى والمشارك فيه ثلاث عشر فرقة مستقلة وحرة مختلفة التوجه والآداء والموهبة.
تم تقديم ثلاث عروض مسرحية فى اليوم الأول وهى "لوحة كوش" لفرقة "أبناء كوش" تأليف وإخراج محمود خالد منصور ومسرحية "الهوامش" لفرقة "نهاوند" تأليف شريف صلاح الدين وإخراج "أحمد صالح" ومسرحية "الدخان" تأليف ميخائيل رومان وإخراج مايكل مجدى.
وتتكون لجنة التحكيم هذا العام من الدكتورة مها العوضىمدرس بقسم الدراما والنقد المسرحى بكلية الآداب جامعة عين شمس، جمعت بين السلك الأكاديمى والممارسة المسرحية من خلال مشاركتها كممثلة فى العديد من العروض المسرحية منذ عام 1997. والناقد المسرحى وليد الزرقانى الناقد الفنى فى بعض من الجرائد والمجلات، بالإضافة لعمله كمخرج منفذ فى بعض عروض البيت الفنى للمسرح.
بالإضافة إلى مشاركة الناقد المسرحى ياسرإبراهيم شارك بالتمثيل في العديد من الافلام القصيره الحاصلة علي جوائز في مهرجان الأفلام القصيرة ويعمل كأخصائى ثقافى بوزارة الثقافة فى الهيئة العامة لقصور الثقافة.
وتعتز الساقية بمرور سبعة عشر عامًا على أول مهرجان مسرحى تنظمه وتدعمه وتدعم فيه المفرق الشابة المستقبلة مؤمنة بموهبتهم وبشغفهم بكل ما يخص أبو الفنون "المسرح" ويصرح المهندس محمد عبدالمنعم الصاوى مؤسس ساقية عبدالمنعم الصاوى "المسرح أبو الفنون، وهو ما يجعله فنًا يصعب مزاحمته من فن آخر. فالن كما أعرفه وأعرّفه نشاط إنسانى شريف لا يمكن أن يكون له أكثر من أب"
كانت هذه تفاصيل خبر مهرجان الساقية المسرحى السابع عشر يبدأ فعالياته وسط محبى "أبو الفنون" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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