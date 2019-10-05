عروض مسرحية بالمجان.. أبرز احتفالات البيت الفني بانتصارات أكتوبر

قال الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، ان بيت المسرح يحتفي مع الشعب المصري بانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، حيث يقدم البيت الفني للمسرح غدا الأحد ٦ أكتوبر ٣ عروض مسرحية واحتفالية خاصة وحفلات غنائية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر بالمجان ب ٤ محافظات هم القاهرة والإسكندرية والفيوم وجنوب سيناء، بالإضافة إلى عروض تقدم خصيصا بهذه المناسبة على مدار شهر أكتوبر، كما يتضمن الاحتفاء بذكرى أكتوبر المجيدة عرض فيلم "إعرف جيشك" والذي تم إنتاجه بالتعاون مع قناة DMC قبل جميع العروض المسرحية يوم ٦ أكتوبر.

وأضاف "مختار" أن بيت المسرح يقدم يوم

٦ أكتوبر بالمجان احتفالية "يوم النصر" من إنتاج فرقة مسرح الإسكندرية، وهي احتفالية تقدم خصيصا بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة هذا العام، الاحتفالية من تأليف محمد مصطفى وإخراج إسلام عبدالشفيع، وذلك على مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية في تمام الثامنة مساء".

وتابع: "وتقدم فرقة مسرح الساحة عرض "صحينا يا سينا" من تأليف خميس عز العرب وإخراج عصام الشويخ في تمام الثامنة مساء بقصر الأمير طاز بالسيدة زينب، أما فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة فتقدم فقرات

غنائية لأعضاء الفرقة في تمام الثامنة مساء على مسرح الحديقة الدولية بمدينة نصر، وتقدم فرقة المسرح الحديث عرضيها أمر تكليف بقصر ثقافة الفيوم بالفيوم من تأليف عيسى جمال وإخراج باسم قناوي في تمام الثامنة مساء، و"ولاد البلد" من تأليف مصطفى سليم وإخراج محمد الشرقاوي بقصر ثقافة شرم الشيخ بجنوب سيناء في تمام الثانية عشر ظهرًا.

أما على مدار شهر أكتوبر فتقدم فرقة مسرح الطليعة عرض "كأنك تراه" من تأليف نسمة سمير وإخراج ماهر محمود بمركز شباب الجزيرة في تمام الثامنة مساء أيام ١٠،١١،١٢ أكتوبر الجاري، بينما تقدم فرقة المسرح القومي للأطفال عرض" عبور وانتصار" من تأليف وإخراج محمد الخولي على مسرح السلام بشارع القصر العيني ابتداء من يوم السبت الموافق ١٢ أكتوبر في تمام السابعة مساء.