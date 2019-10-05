اليوم.. إيناس عزالدين ضيفة "ميجا ستار" على شاشة المحور

تحل المطربة إيناس عزالدين نجمة أراب أيدول، مساء اليوم السبت، ضيفة علي برنامج ميجا ستار مع الإعلامية نور يوسف، وذلك فى تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً، على شاشة قناة المحور.
ومن المقرر أن تتحدث إيناس خلال الحلقة عن تكريمها من وزارة
يذكر أن برنامج "ميجا ستار"، يذاع يوم السبت من كل أسبوع فى العاشرة والنصف مساءً من تقديم الإعلامية نور يوسف على شاشة قناة المحور.
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