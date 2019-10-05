لأول مرة.. محمد رمضان يغني في موسم الرياض

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الفنان المصري محمد رمضان مشاركته في حفل غنائي في إطار احتفالات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية الذي يبدأ 11 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وينتهي 15 ديسمبر/كانون الأول 2019، ليستمر لمدة 66 يوما في عديد من المناطق داخل المملكة.
ونشر رمضان (31 عاما) عبر حسابه على "أنستقرام" صورة تجمعه بسالم الهندي، المدير التنفيذي لشركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات، مصحوبة بتعليق: "الشهر القادم بإذن الله، لأول مرة في السعودية، حفلة الأسطورة، في موسم الرياض، ثقة في الله نجاح".
رمضان يعرض حاليا له في دور السينما فيلم "الكنز 2" بطولة هند صبري ومحمد سعد ومن إخراج شريف عرفة، كما بدأ منذ أيام جلسات التحضير لفيلم جديد يحمل اسم "مو" مع المخرج حسين المنباوي الذي سبق وتعاون معه قبل 4 سنوات في فيلم "شد أجزاء"، كما تعاقد أيضا على بطولة فيلم "أسد أسود" تأليف محمد دياب.
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