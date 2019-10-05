نجوى كرم ترد على منتقدي تكرار نفسها في كليبيها الأخيرين: معكم حق!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - اعترفت الفنانة اللبنانية نجوى كرم بتكرار نفسها في تصوير فيديو كليب أغنيتيها الأخيرتين وهما "ملعون أبو العشق" و"بعشق تفاصيلك"، فقالت: "إن من يرون أنه لا يوجد اختلاف بين الكليبين معهم حق بس مش كتير كتير لكن معهم حق".

وكشفت نجوى كرم في تصريحات تلفزيونية السبب قائلًة: "الأفرول الأبيض كان مقصود، اللون الأبيض يدل على السلام والسلام الذي يحل على أي مكان يُعطي طاقة وفرحة".

وأكدت: "هذه لم تكن فكرة الكليب الذي اتفقنا عليه وبالتزامن مع تصوير الكليب كانت وقتها إسرائيل تقصف مواقع في جنوب لبنان ردًا على قذائف وكان نتنياهو يتوعد وقتها وهذا غير الخطة تمامًا".

وتابعت الفنانة اللبنانية: "بعد ساعتين تلاتة من التصوير كانت لبنان كلها مجمعة أمام الشاشات وكان كله بدو يكون لبنان عم ينقل نفس الأغنية لكن الحالة الأمنية جعلت الناس تهرب وما قدروا يظلوا وما قدرنا ضوينا على المحافظات يلي كنا حاطين فيها شاشات ومصورين وفرقة كاميرات وهكذا".

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وأضافت الفنانة نجوى كرم بحب أغنية "بعشق تفاصيلك" وبحب الكليب كمان وكان في منطقتي بزحلة.

وأعربت نجوى كرم عن سعادتها باستقبال عام 2020 بحفل في الإمارات التي تحتفل أيضًا باختتام عام التسامح، مردفًة: "التسامح كلمة بتتم بس هو صعب كتير وإذا كان عن جد تسامح فأنا بهني الإنسانية إنها حققت وجودها على الأرض".

وتستعد نجوى لإحياء حفل غنائي في مهرجان الجميزة ببيروت مجانًا وذلك لإعادة الحياة لهذا الشارع، مستطردًة: "هذه من الأشياء اللي عم بنقولها في شيء خربان ولكن أنا بدي قول في شيء لازم نعمله وبدل ما يكون في خراب بندور على إننا ننضف مثلًا مطرح معووج شوي بتضبط وبتقعد ما حد بيعرف يقعد في مكان مكركب".

وتغني نجوى كرم في رأس السنة بمشاركة الفنان وليد الشامي كما تحتفل باختتام سنة على عام التسامح.