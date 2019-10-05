كايلي جينر وترافيس سكوت.. مفاجأة عن سبب انفصالهما!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن عارضة أزياء هي السبب وراء انفصال النجمة الأمريكية "كايلي جينر" من مغني الراب ترافيس سكوت.

وتردد وجود علاقة مستمرة بين مغني الراب البالغ من العمر 28 عامًا، مع عارضة أزياء تُدعى روجان كار، 27 عامًا وتحمل الاسم YungSweetRo على إنستغرام.

كان سكوت وجينر قد انفصلا بشكل مثير للصدمة هذا الأسبوع بعد عامين سويًا وإنجابهما لابنتهما ستورمي.

وبالرغم من أن المصادر المقربة من الطرفين تُشير إلى أن السبب وراء الانفصال هو أن جينر أرادت توسيع عائلتهما ولكن كان سكوت يريد التركيز على موسيقاه، إلا أنه قد تكون علاقته مع كار هي السبب الحقيقي للانفصال.

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كانت كار التي تعيش في كالاباساس بكاليفورنيا، والتي لديها أكثر من 80000 متابع على "إنستغرام" تتباهى باستمرار بصلتها بسكوت، وسخرت من جينر على وسائل التواصل الاجتماعي ونشرت الصور التي تلمح إلى أنها على علاقة بسكوت.

في الآونة الأخيرة، شاركت كار صورة قاتمة لنفسها في كازينو 5 أغسطس، بعد ما يقرب من أسبوع من مشاهدة ترافيس في كازينو بالديكور والمكان أنفسهما.

ولعل الدليل الأكثر إثارة للدهشة على علاقة الاثنين هو صورة لكار عام 2013 تحمل دبًا عملاقًا مع رجل يُعتقد أنه سكوت يضحك بجانبها.