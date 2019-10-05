باسم ياخور ردًا على منتقدي "أكلناها": اللي بيزعل هو حر.. ويُكذب سوزان نجم الدين!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ردّ الفنان السوري باسم ياخور على منتقدي برنامجه "أكلناها" الذي تسبب في إحداث خلافات بينه وبين عدد من الفنانين إضافة إلى إثارته الكثير من الجدل.

وقال باسم في تصريحات تلفزيونية: "يعني برامج المجاملات ومسح الجوخ ما ملوا منها ومن يزعل من هذا الكلام حقه بس هي مشكلته".

ودافع باسم ياخور عن برنامج "أكلناها" قائلًا: "حاولنا نعمل شيء مختلف من البرامج شكل إشكالي وأتصور أن لديه متابعة كتير كبيرة".

وعن إثارة برنامجه للكثير من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب جرأة المواضيع التي يتحدث فيها قال: "أي برنامج ناجح بيصير عليه جدل ولو لم يُثير الجدل لا يكون ناجحًا والبلبلة والنزاعات موجودة باستمرار لدى الفنانين وهذا البرنامج هيك نوعه".

وعن نوعية الأسئلة التي تتسبب في إثارة الجدل قال: "هذه الأسئلة يضعها كادر الإعداد المكون من 12 شخصًا على رأس كادر الإعداد السيدة رولا سعد وأنا باخد قبل بداية الحلقة الكروت التي توضع عليها الأسئلة ثم يصير عنصر المفاجأة وهذا النوع من اللعب بين المقدم والضيف".

وأكد أنه مع هذه النوعية من البرامج؛ لأن هناك مللًا من برامج المجاملة مردفًا: "إحنا بنطرح قضايا حقيقية وبعدين مين قال إن إحنا مستقصدين حدا".

وكذّب باسم ياخور مواطنته سوزان نجم الدين التي قالت في أحد تصريحاتها خلال استضافتها ببرنامج إذاعي إنها ستذهب لبرنامج باسم ياخور، فقال: "مع احترامي الشديد لسوزان نجم الدين لكنها لم تُدعَ للبرنامج"، معلنًا أنه دعا كلًا من قُصي خولي وعابد فهد للحضور للبرنامج ولكنهم اعتذرا؛ لأنهما كانا بالفعل منشغلين.

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ووجّه ياخور رسالة لزملائه الفنانين قائلًا: "أي زميل يزعل من البرنامج إننا وجهناله نقد على لسان أحد من زملائه أو على لساني بوجهة نظر معينة خلال الرد على أحد الأسئلة هو حرْ، وبعدين اليوم ممكن يكون في معاتبة لطيفة إذا في حب حقيقي صداقة بدي إرفع سماعة تليفون إحكي وفي نوع تاني من العتاب بمعنى بطلع بعمل ضجة إعلامية بعتابي وبسوي منه قضية رأي عام".

وأكد على أنه دخل في تصوير مسلسل "ببساطة 2" بعد نجاح الجزء الأول، مستطردًا: "استفدنا من بعض الأخطاء اللي شوفناها بالعمل لكن المناخ العام كان جميل وكان في متابعة جيدة للعمل".

وأردف الفنان السوري قائلًا: "نحن هلا بالجزء الثاني والكمية الأكبر من الاكتشز اللي عاملينها تضم قضايا عامة وقضايا عربية وممكن يكون في إلها إسقاط أو معادل في أي مكان من الدول العربية".

وأضاف أن مواقع التصوير تغيرت ويوجد لوحات تصوير تتم خارج سوريا، منوهًا: "نحن بهيك نوع من الشغل عندنا 200 أو 250 موقعًا بيتم التصوير فيهم وكل سكتش به 3 أو 4 مواقع وهو أمر متعب".

وعن النجوم المشاركين بالعمل، قال: "انضاف عندنا على الأسماء الأساسية اللي موجودة عدد من الشركاء الرائعين"، مؤكدًا أنه كمنتج لا يعمل بطريقة زيادة الإيرادات وكيف يتم العمل على ذلك مفجرًا مفاجأة: "أنا عمليًا لست منتج ناجح على الصعيد المادي وتقريبًا كل شيء باخده بحطه بالعمل ما عندي ربح مادي".