بعد اتهامها بالإساءة للسعودية.. فوز الفهد: "شو هالفوتوشوب التعبان"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثارت الفائينيستا الكويتية فوز الفهد، جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ساعاتٍ قليلةٍ من انتشار محادثة منسوبةٍ لها مع إحدى المواطنات السعوديات، وهي تسيء للشعب السعودي وتسخر منه وتتهمه بـ"المنافق"، بعد أنّ اتهمتها الأخيرة بأنّها تروجُ لمنتجاتٍ مغشوشة.

وقالت فوز، إنَّ هذه المحادثة تمت فبركتها بالكامل من خلال استخدام الفوتوشوب، مدللّةً على ذلك من خلال نشرها مجموعةٍ من الصور التي توضح الفبركة خاصة أن اللوجو الخاص بحسابها على إنستغرام مختلف.

وأصدرت الفاشينيستا الكويتية بياناً للدفاع عن نفسها، ونشرته عبر حسابها الرسمي على تطبيق سناب شات، وقالت فيه: "متابعيني من السعودية، شاهدتُ موضوع نزله إنسان تافه مفبرك، محادثة بكلام وبأسلوب مو أسلوبي ولا كلام أصلا يقال من واحدة بمكاني وكان جدير باللي مسوي فوتوشوب على الأقل يركز على التوقيت والرمز اللي بالمحادثة لأنه ليس له أي علاقة برمز إنستغرام".

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وأضافت فوز : "وعموماً من يتابعني يعرفني، ويعرف أسلوبي قبل ما يكبر الموضوع لأن جد تييك التهم وأنت نائم".

واختتمت: "أكن كل الحب والتقدير للشعب السعودي والكلام ما بدر مني ولا راح يبدر مني عن أي شعب او دولة، واللي يعرف محامي زين وقوي بالسعودية يبلغني".

وكانت الفاشنيستا الكويتيّة، فوز الفهد، نشرت فيديو ردّت من خلاله على جميع الاتّهامات التي طالت أخلاقها وشرفها على حدّ قولها، قبل ما يقارب الـ 3 أشهر بعد انتشار فيديو لفتاةٍ وشابٍ بوضعٍ غير أخلاقيّ والادّعاء أنّ الفتاة التي ظهرت في هذا الوضع هي الفاشنيستا فوز الفهد.

وكشفت الفهد، عن أنّه تمّ القبض على الشّخص الذي كان وراء الفيديو، ومحاكمته بنشر تغريدات المحامي الخاصّ بها، في هذه القضيّة عبر تويتر والذي قال: "بعد انتشار فيديو لأحد الأشخاص وبرفقته صديقته بشكل مخل بالأداب قبل 3 أشهر المحكمه تقضي بحبسه بتهمة الابتزاز والفعل الفاضح وإساءة استعمال الهاتف ستة أشهر مع الشغل والنفاذ، جب التريث وعدم زج أسماء الناس بمقاطع الفيديو والنشر بأسمائهم، الآن بعد انتشار الفيديو وحبس الأطراف المعنيين بالقضية وتم نسب الفيديو لشخصيه أخرى ما الفائدة من وراء ذلك".