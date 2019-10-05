سمية الخشّاب تُحضر لأغنية جديدة تُهاجم فيها الرجال وتُعلن انتهاء الخلافات مع طليقها

أعلنت الفنانة المصرية سمية الخشّاب عن تحضيرها أغنية جديدة تُهاجم فيها الرجال وتقول كلماتها: "ليك عين بتتكلم على مين على سيدك يحرم عليك قلبي وكمان سلام إيدك يرحم زمان ياللي على إيدي كبرتك بس الغلط عندي ده لأني عبرتك".

وأجابت الفنانة المصرية في تصريحات تلفزيونية حول ما إذا كانت هذه الأغنية ربما تُجدّد خلافاتها مع طليقها الفنان المصري أحمد سعد، فقالت: "كلام هذه الأغنية قوي وجاءت لي بالصدفة ولم أربطها بأحداث المرحلة التي عشتها في الفترة الماضية".

وأوضحت الخشاب: "ممكن البعض يعتبر الأغنية موجهة إليه ولكن ليس بيننا سوى كل خير علاقتنا ببعض طيبة وخلافاتنا انتهت هو بيتمنالي الخير وأنا أتمنى له التوفيق في حياته ومن الجيد أن يكون هناك حالة من السلام بينك وبين أشخاص اختلفت معهم أو لم تستطع أن تُكمل حياتك معهم ويبقى الود والسلام".

وكشفت سمية الخشاب حقيقة وجود وسطاء بينها وبين طليقها لعودتهما مجددًا رغم الخلافات والاتهامات المتبادلة بينهما، قائلة: "أنا وأحمد علاقتنا كويسة ومفيش بيننا مشاكل ممكن يكلمني ويسألني على حاجة وممكن أسأله على حاجة".

وأعلنت سمية الخشاب، عن انتهاء تحضيراتها لأغنيتها الجديدة التي تحمل عنوان "عربية أنا"، مؤكدةً أنها ستطلقها قريبًا وهي من ألحانها وكلمات محمد حسن وهشام صادق، وفيها تسلّط الضوء على المرأة العربية الشرقية وصفاتها وجمالها الذي تمتاز به.

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وأضافت: "الأغنية تتكلم عن دور المرأة العربية لأنه لم يعطها أحد حقها، أتكلم عنها وعن جمالها الخارجي والداخلي بوجودها وتأثيرها في المجتمع".

يُذكر أن سمية الخشاب تزوجت من الفنان أحمد سعد في أكتوبر عام 2017، وسط انتقادات كبيرة واتهامات لسمية الخشّاب باختطافه من الفنانة ريم البارودي، وانفصل الثنائي في أواخر مارس 2019 وسط جدال واتهامات لبعضهما باستغلال الآخر.

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