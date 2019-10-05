محمد رمضان يَعدُ الشّعب السّعوديّ بـ "أقوى حفلة" له في المملكة عبر "تويتر"

أعلن سالم الهندي المدير التنفيذي لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات عن إحياء الفنان المصري محمد رمضان، لأوّل حفل غنائيّ له في المملكة العربية السّعوديّة منذ إعلان تعاقدهما مطلع أيار/مايو الماضي.

ووصف سالم الهندي، عبر مقطع فيديو بثّه عبر حسابه في تويتر، محمد رمضان بـ"نمبر وان أو الأسطورة أو مافيا"، إلا أنّ محمد رمضان اختار لقب "المصري"، موضحًا: "انتظروني في حفل غنائي كبير في موسم الرياض".

ووعد محمد رمضان جمهوره بإحياء حفل غنائيّ كبير يليق بشعب السّعوديّة والكويت ودول الخليج العربي، مردفًا: "ثقة في الله هنعمل حفلة تليق بروتانا".

وتابع محمد رمضان قائلًا إنّ هذا أوّل حفل له في المملكة العربية السعودية مؤكدًا أنّه متحمس لهذا الحفل بشدّة، وأنّ حماسه يفوق الحماس الذي رافقه في أوّل حفلين قدمهما في مصر، مضيفًا: "ثقة في الله هنعمل أقوى حفلة في السعودية".

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يُذكر أنّ شركة روتانا تعاقدت مع النجم المصري محمد رمضان، في آيار/مايو الماضي بعقد احتكار لمدّة ثلاث سنوات، لإنتاج جميع أعماله الفنية ما بين مسلسلات وأفلام وأغانٍ وكليبات، وتنظيم حفلاته أيضًا بمختلف أرجاء الوطن العربيّ، وإدارة أعمال محمد رمضان خارج مصر.

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