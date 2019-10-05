شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رأى محمد هنيدى فى نجوم مسرح مصر: "هيولعوا الدنيا والناس حبتهم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى النجم محمد هنيدى ترحيبه بالسير على نهج زميله أشرف عبد الباقى باعتماده على وجوه جديدة من الشباب فى مشروع مسرحى جديد وقال: "وارد جدا"، لكنه اختلف على طريقة تقديم العروض، موضحا: "أنا بحب المسرحية تاخد وقتها فى العرض للجمهور لأنها تتطور مع الوقت والموضوع بيستوى".

وأكد النجم محمد هنيدى فى تصريحاته لـ"الخليج 365" إن المواهب تخض، وقال: العيال دمها خفيف قوى، لكن يحتاجون التوجيه السليم مضيفا: "هيولعوا الدنيا أكتر بدليل إن الناس حبتهم".

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وعن رأيه فى الكوميديا التى تقدم الآن، صرح هنيدى: دعنا نتفق أن الكوميديا أنواع، ومن يقدم أعمالا من أجل الإضحاك فقط فهذا شىء مشروع لكن لا بد من أن ترتبط الكوميديا بموضوع وسيناريو مناسب يخلينا نشوف العمل أكثر من مرة، أما الضحك فى السنوات الأخيرة فأصبح له "سكك كثيرة" والنجوم الذين بزغوا فى عالم الكوميدا مؤخرا يعتمدون على الإفيهات السريعة وكلهم موهوبين ولكن يحتاج كل هذا أن يتم إبرازه فى سيناريو مكتوب بشكل جيد، لذلك لا أرى أن الكوميديا فى خطر بل على العكس بتزيد.