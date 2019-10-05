جيمس فرانكو متهم بالإستغلال الجنسي









اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: أقامت ممثلتان يوم الخميس دعوى مدنية ضد الممثل جيمس فرانكو اتهمتاه فيها بإدارة مدرسة وهمية للتمثيل استغل عبرها الشابات الحالمات ببدء مشوارهن في مجال التمثيل باختبارهن عاريات أو بتصويرهن في مشاهد جنسية صريحة في مدرسته التي أُغلقت الآن.

وإتهم مايكل بلونسكر محامي فرانكو في بيان المدعيتين بأنهما تسعيان للشهرة ووعد بالحصول على تعويضات منهما.

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وقالت الممثلتان وهما سارة تيثر-كابلان وتوني جال إنهما قدمتا في مدرسة فرانكو للتمثيل في عام 2014. واتهمتا فرانكو ورجلين آخرين تربطهما صلة بشركة الإنتاج والمدرسة التابعتين له بالتمييز على أساس الجنس والتحرش الجنسي والاحتيال من ضمن اتهامات أخرى.

وتقول الدعوى إن فرانكو ورفاقه كانوا ”يغرون الطامحات بالعمل في التمثيل بإيجاد فرص لهن في السينما والتلفزيون“.

وتقول الدعوى ”بل تعرضت ضحايا فرانكو للخداع من خلال دفع ثمن استغلالهن لمدرسة تمثيل وهمية تدعى (استديو 4) التي أسست لينتفع منها فرانكو وشركات الإنتاج المملوكة له التي تزداد فيها فرص توظيف النساء عندما يوافقن على المشاركة في أفعال جنسية صريحة وعري وأداء مشاهد جنسية، غالبا ما تكون جماعية“.