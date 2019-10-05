شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عفيفى ينضم لقائمة أبطال مسرحية "علاء الدين" مع أحمد عز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم نجم "مسرح مصر"، كريم عفيفى إلى قائمة أبطال مسرحية "علاء الدين"، للنجم أحمد عز، وبدأ كريم عفيفى فى البروفات مع النجم محمد سعد بدون "عز"، المشغول حاليا بتصوير فيلمه "العارف"، على مسرح كايرو شو، ويجسد دور مهم ومحورى خلال أحداث المسرحية فى إطار كوميدى.

ويجسد "عز" ضمن أحداث المسرحية شخصية علاء الدين، الشاب الشرقي الذي يساعده المارد المسجون في المصباح السحري بعدما يطلق سراحه، بينما تجسد روبى شخصية ياسمينا، وهي أميرة وابنة السلطان، التي تقع في شباك حب علاء الدين.

ومن ناحية أخرى يواصل كريم عفيفى تحضيرات فيلم "سيدى بشر" مع نجم مسرح مصر على ربيع، والمخرج سامح عبد العزيز، ومن المقرر أن ينطلق تصويره خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء سامح عبد العزيز من معاينة الديكورات، والفيلم من تأليف أمين جمال ومحمد محرز.