دومنيك حوراني تنشر صورا من داخل منزلها: "بعيش طفولتي كل يوم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة اللبنانية دومينيك حوراني صورًا، عبر حسابها بموقع "إنستجرام". وظهرت دومينيك في الصور بملابس كاجوال من داخل منزلها، وعلقت: "شوف كيف بعيش طفولتي كل يوم". يذكر أن الفنانة دومينيك حوراني طرحت مؤخرا كليبا بعنوان "يا عريس"، وشاركها في غنائه الفنان الشعبي أحمد فيجو، والكليب من إخراج مينا عدلة، والأغنية من كلمات محمد موفي، وألحان وتوزيع أحمد فيجو.

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