رانيا يوسف بملابس شتوية في أحدث جلسة تصوير بالدنمارك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة رانيا يوسف صورًا، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من رحلتها في الدنمارك. وظهرت رانيا في الصور بملابس شتوية وسط الطبيعة، وعلقت رانيا على الصور :" مساءكم فل من الدنمارك". يُذكر أن رانيا يوسف تواصل تصوير مسلسلها "الآنسة فرح" المأخوذ عن مسلسل أمريكي، وهو دراما رومانسية كوميدية، ومن المقرر عرضه خارج السباق الرمضاني، ويشارك في بطولته أسماء أبو اليزيد، محمد كيلاني، إخراج أحمد الجندي.

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