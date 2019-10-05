تراند اليوم : فنانة شهيرة تروي قصة مقتل والدها "برصاصة": هكذا تغيرت حياتي بعدها...

كشفت فنانة شهيرة تفاصيل مقتل والدها برصاصة عشوائية ، وسر انتقالها إلى مصر لتحقق الشهرة .

وقالت الفنانة "ميرنا وليد" في لقاء مع برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية

"منى الشاذلي" : "جئت مع والدتي من لبنان لقضاء إجازة مع صديقة مصرية

لها".

وأضافت: "كنت وقتها أنهيت المرحلة الابتدائية التي قضيتها في مدرسة داخلية

بلبنان بعد مقتل والدي برصاصة طائشة في الحرب هناك ، لكن الصدفة جعلتني آتي

إلى مصر وشاركت في فيلم الراعي والنساء مع الفنانة الكبيرة سعاد حسني

والفنان أحمد زكي".

وأضافت: "الصدفة وحدها كانت وراء ما حدث لي .. كأنت أهم أمنياتي أن أخرج من

سور تلك المدرسة الداخلية لأجد نفسي فنانة ومسؤولة عن بيت فجأة".