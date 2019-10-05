خاص بالفيديو-ميشال المرّ: ينافسنا الجديد والـLBCI وميزتنا أننا نحترم عقول المشاهدين

ميرنا وليد - بيروت - رغم الأوضاع الإقتصادية الصعبة التي يمرّ بها لبنان والتي أثرت على كل القطاعات، ومنها قطاع الإعلام والإنتاج الإعلامي، إلا أن محطة الـMTV ومن خلال كشفها عن شبكة برامجها لموسم 2019-2020 ، أكّدت انها مصرّة على مواجهة هذه الصعاب وتقديم باقة كبيرة ومنوعة من البرامج والأعمال التي ترضي كل الأذواق من إجتماعية وسياسية وفنية وترفيهية، إضافة إلى حيّز مميز للدراما وتحديداً اللبنانية.

وخلال حفل إطلاق الشبكة يوم الأربعاء الماضي في مبنى ​StudioVision​ في النقّاش بحضور إداريي المحطة ونجومها من إعلاميين وممثلين وفنانين، كان لنا لقاء مع رئيس مجلس إدارة المحطة السيد ​ميشال المرّ​، تحدثنا فيه عن الكثير من المواضيع، منها الأمور التي تميّز شبكة البرامج الجديدة التي أطلقتها المحطة وقدرة المحطة على المنافسة وإكمال العمل بهذا الكمّ والمجهود الكبير.

وأيضاً كان لنا سؤال للمرّ عن المحطة اللبنانية التي تنافس الـMTV وعن الذي يميز الأخيرة عن منافستها.

كل هذه الأمور تتابعون تفاصيلها في الفيديو المرفق.