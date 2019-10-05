موجز "الفن": قبلة حميمة تجمع أحمد الفيشاوي بزوجته.. وزوج أحلام معجب بهذه النجمة

ميرنا وليد - بيروت - موجز الفن هو نشرة سريعة لأبرز الأخبار اللبنانية والشرق أوسطية هذا رأي قراء موقع الخليج 365 في موضوع إعلان إليسا موقفها من إحياء الحفلات في السعودية استفتاء الفن : من ترون أنها منطقية أكثر بحكمها على مشتركي ذا فويس ؟ رامي عياش برسالة نارية لأحد الصحفيين وما علاقة ناصيف زيتون؟ خاص الفن- هل ستشارك مي عز الدين بدراما رمضان 2020 ؟ خاص "الفن"- أمل عرفة: من الأفضل الإبتعاد قبلة حميمة تجمع أحمد الفيشاوي وزوجته-بالفيديو مبارك الهاجري معجب بهذه النجمة العالمية.. وأحلام تهدده - بالفيديو المزيد المزيد

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