ماغي أبي اللمع تطلق ألبوم You Raise Me Up وتقول :"أصبحت والـFlûte de Pan شخصاً واحداً"خاص...

ميرنا وليد - بيروت - تعبت وثابرت وإجتهدت، وأعطت أغلب وقتها لهذه الآلة الموسيقية، التي من خلالها أوصلت كل أحاسيسها، وبعزف متقن ومحترف إلى أقصى الحدود، فهي وفية لآلتها الموسيقية التي حملتها إلى مختلف أنحاء العالم، وأعادت لها بريقها، فحصدت جوائز عالمية ومحلية نتيجة إبداعها في العزف عليها.

ولأن هذه الآلة قديمة جداً، وتعود إلى زمن الوفاء، كانت وفية لصاحبتها، وأبت أن يمسها أحد غيرها، لتصبح ​ماغي أبي اللمع​ عازفة الفلوت دو بان الوحيدة والرائدة في مجالها. بدعوة منماباس "الشركة الألمانية المستثمرة لمغارة جعيتا"، وموزار شاهين أحيت عازفة الفلوت دو بان ماغي أبي اللمع حفل ​You Raise Me Up​، وأطلقت ألبومها الجديد الذي حمل الحفل إسمه، وشاركها عزفاً الدكتور ​نبيل جعفر​ و​بيار بصبوص​ على البيانو، ​سيمون بصبوص​ على الغيتار و​ليلى بصبوص​ على التشيللو. الدكتور ​نبيل حداد​ مدير عام شركة ماباسرحب بالحضور، وقال :"هذا المشروع الذي يمتاز بمغارة عالمية تعتبر أعجوبة الطبيعة، نسعى دائماً لمزج جمال الطبيعة مع جمال المواهب اللبنانية الفنية الراقية، حيث نستضيف اليوم مجدداً العازفة ماغي أبي اللمع على آلاتها الفريدة فلوت دو بان، لتنقلنا إلى عالم من الجمال والسلام، ولنتعرف على أحدث مجموعة من إنتاجها الفني الجميل، وذلك مع كوكبة من الموسيقيين اللبنانيين المبدعين". وأطلت علينا العازفة ماغي أبي اللمع، حاملة الفلوت دو بان، ماغي الرائدة في مجالها، أخذتنا معها في رحلة من الموسيقى الحالمة، وعزفت بإحساس عالٍ، في ظل مناظر من الطبيعة الخلابة، رافقت عزف ماغي على الشاشة الكبيرة. البرنامج الموسيقي تضمن: Conquest of Paradise ألحان Vangelis My Way ألحان Claude Francois Voyage dans Le Passe ألحان Pierre Basbous You Raise Me Up ألحان Secret Garden Ave Maria ألحان Gounod، غناء الأب نعمة الله عنيسي Advertisements El Condor Passa ألحان Daniel Alomia Robles نحنا والقمر جيران، ألحان الأخوين الرحباني كليب "أعطني الناي وغني" الذي كانت أطلقته ماغي سابقاً، ألحان نجيب حنكش ميدلي فولكلور سيد درويش غناء وعزف على العود نعمت يمين مقدمة "إنت عمري"، ألحان محمد عبد الوهاب. موقع "الفن" إلتقى العازفة ماغي أبي اللمع، التي قالت :"أنا أعزف في مغارة جعيتا منذ 20 عاماً، ولدي ألبوم موسيقي خاص بالمغارة، واليوم عزفت لأول مرة على مسرح المغارة، وأطلقت ألبومي الجديد You Raise Me Up، الذي إخترت القسم الأول من الموسيقى الغربية، والقسم الثاني من الموسيقى الشرقية، ويرافقني فيه الدكتور نبيل جعفر ونعمة يمين". وأضافت :"التجربة الجديدة اليوم كانت عزفي لحن أغنية "إنت عمري" على الفلوت دو بان، هي مقطوعة صعبة بعض الشيء، ولكني شعرت بها، وبأنه يجب أن أعزفها، ولأري الناس أن هذه الآلة لديها مجال أوسع من المقطوعات الغربية والمقطوعات القصيرة، والمقطوعات الموسيقية الصعبة تتطلب إحساساً، أكثر مما تتطلب خبرة وإبداعاً". وعن سبب تفردها في لبنان في العزف على الفلوت دو بان ، قالت :"هذه الآلة أعطتني أكثر مما أعطيتها، وكان يجب أن أعطيها أكثر، أعطتني إسمي وشهرتي، بحيث حين يقولون فلون دو بان يقولون معها ماغي أبي اللمع، أشعر بأنني وهذه الآلة أصبحنا شخصاً واحداً". وختمت ماغي قائلة :"اليوم أصبحنا في عصر التكنولوجيا، والفلوت دو بان هي آلة قديمة جداً، وليست متطورة مثل البيانو مثلاً، لازالت مثلما إنوجدت، ليس آلة موسيقية كهربائية وليست آلة سريعة، هي تطورت فقط من حيث الشكل، مع أنها ممكن أن تجعلك تبكي، ولكن في لبنان هناك أشخاص يحبون الصرعات وآخرون بحاجة إلى الهدوء".

