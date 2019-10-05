شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. رانيا يوسف تتألق في إطلالة شتوية والان مع التفاصيل

نشرت الفنانة المصرية رانيا يوسف صور جديدة لها من الدنمارك ، عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" .

وظهرت الفنانة بأطلالة شتوية مرتدية جاكت طويل ذات اللون الزيدى بفرو من على الرقبة ،ونسقت معه بنطلون جينز من اللون الأزرق ،وأرتدت عليه كوتشى أبيض ،حاملة حقيبة يد باللون الأزرق .

وعلقت "رانيا " على الصور قائلة ، " مساءكم فل من الدنمارك ❤️❤️❤️❤️فيلمي ليله حب سيعرض اليوم مساءا في افتتاح مهرجان ارهوس للسينما ألعربيه بالدنمارك "