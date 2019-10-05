شكرا لقرائتكم "الطيب والشرس واللعوب".. فيلم ينصف نجوم الثمانينات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تجربة فنية جديدة تستقبلها دور العرض السينمائية الأربعاء، من خلال فيلم "الطيب والشرس واللعوب" الذي يشارك في بطولته الرباعي بيومي فؤاد وأحمد فتحي ومي كساب ومحمد سلام، ومن تأليف رأفت رضا وإخراج رامي رزق الله.

في التفاصيل، قرر صناع العمل طرحه بدور العرض بعيدا عن المواسم السينمائية المتعارف عليها، خاصة وأن الفيلم يمثل تجربة كوميدية جديدة من نوعها.

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من نجوم زمن الفن الجميل

يتناول الفيلم قصة 3 من نجوم زمن الفن الجميل ممن قدموا العديد من الأعمال، إلا أن شعبيتهم تأثرت بمرور الوقت، ولم تعد الأعمال الفنية تعرض عليهم من قبل المنتجين، إلا أنهم قرروا العودة مرة أخرى إلى الساحة الفنية، من خلال فيلم سينمائي يتقاسمون بطولته، وهو ما يدور في إطار كوميدي ومواقف تجمعهم معا في رحلتهم.

ويرى منتج الفيلم إيهاب السرجاني أن الهدف من العمل هو توجيه التحية إلى نجوم الثمانينات والتسعينيات من القرن الماضي، خاصة وأنه في ظل الأعمال التي تعرض سينمائيا كل عام. وحينما يسأل أي شخص عن عمل ترك أثرا إيجابيا في نفسه، يجيب بتلقائية باسم فيلم يعود إلى تلك الحقبة الزمنية، وهو ما جعلهم يقدمون هذه التجربة.

كما يشهد الفيلم ظهور واحد من نجوم التسعينيات وهو المطرب حسام حسني صاحب أغنية "كل البنات بتحبك" وأغنية "لولاش"، حيث يتواجد بعد غياب لسنوات عن الشاشة.