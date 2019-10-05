شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام تصور "ياريتك فاهمنى" قريبا.. وهذه آخر تطورات الخلاف بين زوجها وابنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت النجمة أنغام على تصوير أغنية "ياريتك فاهمنى" على طريقة الفيديو كليب مع المخرجة إنجى جمال، بعد أن تم الاستقرار على أماكن تصوير الكليب.

ويبدو أن حفلها الأخير الذى أقامته فى كايرو فيستيفال سيتى بالقاهرة، بداية لتحسن العلاقة بين ابنها عمر وزوجها الموزع أحمد إبراهيم ورفضه زواجهما، بعد هجوم الأول عليه بين الحين والآخر على مواقع التواصل الاجتماعى.

وشارك عمر فى الحفل الذى حضره زوجها الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم.

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