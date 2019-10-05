شكرا لقرائتكم خبر عن AMC تزيل الستار عن ملامح مسلسلها الجديد المشتق من The Walking Dead والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أزاحت شبكة AMC الأمريكية الستار عن الملامح الأولى لمسلسلها الجديد المشتق من The Walking Dead والذى يعد سلسلة ثالثة من دراما الرعب الشهيرة.

ومن المقرر أن تسرد السلسلة الجديدة التى تضم بعض ممثلى المسلسل السابق، عصر ما بعد مسلسل The Walking Dead والأحداث المتقدمة بعد انتهاء الموسم العاشر والأخير والذى حظى على تقييمات سلبية.

ويشارك فى بطولة المسلسل الجديد إيليا رويال وأليكسا منصور وأنيت ماهيندور ونيكولاس كانتو، وهال كمبستون ونيكو تورتوريلا، ومازال جيمبل ومات نيجريت يسيطران على كتابة المسلسل الجديد، ومن المقرر ان يعرض المسلسل الجديد فى مارس 2020.

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