رامي صبري ينشر فيديو من شرم الشيخ.. وخالد الصاوي يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشر الفنان رامي صبري مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، يدعم فيه السياحة من مدينة شرم الشيخ . وظهر صبري في الفيديو من أمام البحر، وعلق: " شرم الشيخ، تحيا مصر". وحرص الفنان خالد الصاوي على أن يعلق على الفيديو قائلًا: " مصر جميلة". يذكر أن رامي طرح أغنيته الجديدة "وبقابل ناس"، سبتمبر الماضي، على طريقة الفيديو كليب عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب".

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