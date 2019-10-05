نهال عنبر تستعيد ذكرياتها بصورة نادرة مع أسرتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة نهال عنبر صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، تستعيد بها ذكرياتها مع أسرتها وتطلب الدعاء لوالديها. وعلقت عنبر على الصورة قائلة: " صورة ليه أنا وعائلتي بابا وماما الله يرحمهم وأخي الكابتن طيار عصام عنبر وأختي الفنانة بهره عنبر وأنا ذكريات جميلة الرجاء قراءة الفاتحة لي بابا وماما ربنا يرحمهم ويرحم أموتنا جميعا". شاركت نهال عنبر، في دراما رمضان الماضي من خلال مسلسل "حكايتي" من تأليف أحمد عبدالمعطي وإخراج أحمد سمير فرج.

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