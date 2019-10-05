فريق كوميديا بريطاني شهير يحتفل بذكرى تأسيسه

وارتدى عشاق الفريق أحذية مطاطية طويلة وسترات دون أكمام وسراويل مرفوعة لأعلى وربطوا رؤوسهم بمناديل حيث يحاولون الانضمام لموسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكبر تجمع من الأشخاص الذين يرتدون ملابس شخصية المواطن الريفي.

وسيرتدي المحتفلو زي المواطن الريفي كما جسده أعضاء الفريق في أعمالهم فيما يوصف بأنه حدث "هزلي بشدة".

سيتجمع محبو الفريق الكوميدي البريطاني مونتي بايثون اليوم في لندن للاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيس الفريق.



مسلسل فلاينج سيركس

وبدأت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) في بث مسلسل (فلاينج سيركس) لفريق مونتي بايثون في الخامس من أكتوبر عام 1969.

وكان الفريق يضم الممثلين جراهام تشابمان ومايكل بالين وجون كليس وإريك أيدل وتيري جونز إلى جانب الممثل والمخرج تيري جيليام.

فعاليات وعروض الاحتفال

ومن المنتظر أن يشمل الاحتفال فعاليات وعروضا خاصة تتضمن عرض نسخة مرممة من مسلسل (فلاينج سيركس) إلى جانب عرض أفلام الفريق مثل ”حياة براين“ (لايف أوف براين).

وقال الفريق في بيان صحفي ”ظل فريق بايثون موجودا لأننا نعيش في عالم شديد العبثية. العبثية الشديدة باتت معبرة عن عالمنا الآن أكثر من أي وقت مضى“.