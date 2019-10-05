شكرا لقرائتكم خبر عن بدء البرنامج التدريبي للدفعة الثالثة لورشة "ابدأ حلمك" بمسرح الشباب.. غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المخرج عادل حسان مدير فرقة مسرح الشباب التابعة للبيت الفني للمسرح، إن الفرقة تواصل حاليا اختبارات التمثيل للمتقدمين لورشة "ابدأ حلمك " للدفعة الثالثة، و حتى 5 أكتوبر الجاري، ومن المقرر بدء تنفيذ برنامجها التدريبى للمقبولين في الدفعة الثالثة مساء غدا الأحد 6 أكتوبر بمسرح أوبرا ملك التابع لمسرح الشباب.

و أضاف، أن هذه النسخة من ورشة "ابدأ حلمك" أهتمت بأن يكون 90 ٪ من المدربين فنانين من أعضاء فرقة مسرح الشباب، بإشراف الفنانة عبير لطفى للتمثيل، و الفنان محمد نبيل منيب للتدريب على الارتجال، الفنان أحمد مجدى فى الإلقاء، الفنان مصطفى حمزة مساعد تدريب تمثيل، الفنان ضياء شفيق للاستعراضات، الموسيقى و تدريبات الصوت الدكتور محمد حسنى، و هم خبراء متخصصين في مختلف عناصر العملية المسرحية .

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يذكر أن فرقة مسرح الشباب قامت بطرح استمارات التقدم للدفعة الثالثة لورشة "ابدأ حلمك" خلال شهر أغسطس الماضي واستمر التقدم للورشة حتى منتصف شهر سبتمبر، وتهدف الورشة لتخريج جيل جديد من الشباب الموهوبين من خلال تعلم فنون التمثيل والآداء و يتم تدريبهم على مختلف مهارات التمثيل و الإخراج و مهارات الارتجال و الكتابة و الديكور و الازياء و الغناء و الموسيقى و الرقص، تستمر الورشة لمدة ٤ أشهر تنتهي بمشروع تخرج للدفعة.

جدير بالذكر أنه جاري حاليا الإعداد لإقامة حفل تخرج الدفعة الثانية بعد إنهاء تنفيذ مرحلة التدريب وذلك بحضور د. ايناس عبد الدايم وزير الثقافة و الفنان اسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح .