في ندوة فيلم "أبناء الصمت".. نقاد: "الجندى المصري يمثل عبقرية الزمان والمكان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تحت إشراف قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، برئاسة المخرج خالد جلال، عقد مركز الثقافة السينمائية، التابع للمركز القومي للسينما برئاسة الدكتورة سعاد شوقي، ندوة عن فيلم "أبناء الصمت" بمقر مركز الثقافة السينمائية بوسط البلد.

وتحدث في الندوة الكاتب والسيناريست الكبير مجيد طوبيا، والكاتب والناقد الفني سمير عبد اللطيف، وأدار الندوة الناقد مجدي الشحري، مدير مركز الثقافة السينمائية.

تأتى الندوة فى إطار احتفالية "أكتوبر والسينما" التى ينظمها مركز الثقافة السينمائية بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر، تحدث فيها الكاتب مجيد طوبيا عن التوافق الشديد الذي كان بينه وبين المخرج محمد راضي فى اختيار شخصيات الفيلم وكوكبة من النجوم التى قامت بالعمل الفني، وأضاف أن هذا العمل ليس مجرد عرض سينمائي فحسب، بل يعد أقرب إلى الملحمة التى تقوم على سرد الأحداث الأخيرة قبل العبور.

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وعن ذكرياته فى تلك الفترة الملحمية المحملة بكل أنواع الشجن، تحدث الكاتب والناقد سمير عبد اللطيف، الذى كان أحد الجنود وشاهد عيان فى أرض المعركة فى حرب القتال، إذ كان مجندا فى سلاح الحرب الإلكترونية من عام 1970 إلى 1974، كما تحدث عن الجندى المصري الذى يمثل عبقرية الزمان والمكان.

فيلم أبناء الصمت، للمخرج الكبير محمد راضي، والبطولة للفنانين نور الشريف، مديحه كامل، ميرفت أمين، أحمد زكي، محمد صبحي، محمود مرسي.

ومن المعروف أن الكاتب الروائي مجيد طوبيا، مؤلف أبناء الصمت، حصل على وسام العلوم والفنون عام 1979.