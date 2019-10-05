بوسي تكشف عن عمل جديد يجمعها بزياد برجي .. صورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: كشفت المطربة بوسي عن عمل فني جديد يجمعها بالملحن والمطرب زياد برجي، خلال الفترة المقبلة. ونشرت بوسي صورة تجمعها ببرجي، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: " ضربة قاضية قريبا، ترقبوا المفاجأة". يذكر أن آخر أعمال بوسي هو فيلم "أنت حبيبي وبس"، الذي عُرض في موسم أفلام عيد الأضحى الماضي، والذي شارك في بطولته كل من محمود الليثي وهالة فاخر ومحمد محمود ومحمد ثروت وإيمان السيد. وهو عمل من تأليف سيد السبكي، وإخراج أحمد البدري.

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