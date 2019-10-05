بسبب "الطيب والشرس واللعوب".. مي كساب تقابل جمهورها في كايرو فستيفال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: أعلنت الفنانة مي كساب عن حضورها اليوم، السبت، عرض فيلمها الجديد " الطيب والشرس واللعوب" مع جمهورها بسينما كايرو فستيفال سيتي بالتجمع الخامس. وكتبت كساب تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، قائلة: " إن شاء الله هحضر معاكم حفلة 10 في سينما كايرو فستيفال، هستناكم ". Advertisements وحضرت مي أمس الأول الخميس عرض الفيلم مع الجمهور بسينما سيتي ستارز. الفيلم تدور أحداثه فى إطار كوميدى حول 3 ممثلين معتزلين يقررون العودة إلى التمثيل من جديد بشكل مفاجئ، ويخططون لتقديم فيلم عن الكائنات الفضائية. "الطيب والشرس واللعوب"، بطولة مي كساب، بيومي فؤاد، محمد سلام، أحمد فتحي، طارق الإبياري، عمرو وهبة، شادى ألفونس، حسام داغر، وياسر الطوبجى، قصة وسيناريو وحوار رأفت رضا ومن إخراج رامي رزق الله.

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