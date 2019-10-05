خاص الفن- نوال الزغبي مستاءة من تسريب أغنيتها الجديدة وتعمل على سحبها

ميرنا وليد - بيروت - علم موقع الخليج 365 أن الفنانة اللبنانية ​نوال الزغبي​ مستاءة جداً بسبب تسريب أغنيتها الجديدة على مواقع التواصل الإجتماعي والتي تحمل أسم " بدّك تسأل عليّي".

وبحسب موقع الخليج 365 فإن الزغبي وبالتعاون مع شركة روتانا يعملان على توقيف الأغنية وسحبها من التداول على مواقع التواصل الإجتماعي حيث انتشرت بشكل كبير.

يذكر أن أغنية "بدك تسأل عليي" من كلمات ​أحمد ماضي​ وألحان جان صليبا، وقد انتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي بشكل كبير قبل أيام قليلة في وقت علق أحد الأشخاص على الأغنية بالتالي: "هيدي الغنية اتسربت لنوال الزغبي ما نزلتا .. اسما بدك تسأل عليي .. صراحة كتير حبيت اللحن و التوزيع فيوا شي كتير حلو".

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