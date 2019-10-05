خاص الفن – فيلدا سمور تعود إلى الدراما البدوية بهذا العمل

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الممثلة السورية ​فيلدا سمور​ لموقع "الفن" أنها انضمت إلى قائمة أبطال مسلسل "صقار" المقرر انطلاق تصويره منتصف الشهر الحالي في ريف دمشق وهو من تأليف دعد ألكسان وإخراج شعلان الدباس وبطولة الممثل السوري رشيد عساف.

وبهذا العمل تعود سمور إلى أعمال الدراما البدوية بعدما ظهرت في الكثير منها، آخرها "صراع على الرمال" عام 2008 من إخراج حاتم علي وبطولة تيم حسن ورنا الأبيض وباسل خياط وعبد المنعم عمايري وقمر خلف وخالد القيش.

وأكدت سمور أنها في الأعمال التي أنتجت خلال الحرب منذ عام 2011 لم يكن لها إلا مشاركات قليلة، والأمر يعود للمخرجين والمنتجين ولا علاقة لها بالأمر، مشيرة إلى أن البعض يحاول تغييبها عن قصد.

وظهرت فيلدا سمور منذ عام 2011 وحتى 2019 في خمسة أعمال فقط هي "الشبيهة" و"حارة المشرقة" و"طوق البنات" و"دقيقة صمت" و"باب الحارة 10"، علماً أن رصيدها يحمل أكثر من مئة عمل.

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