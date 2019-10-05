ميرنا وليد - بيروت - حصل موقع الخليج 365 على اول صورة خاصة وحصرية للفنان اللبناني ​عاصي الحلاني​ بعد حادث وقوعه عن حصانه، اذ انه يتواجد حاليا في حفل زفاف ابن اخت زوجته السيدة كوليت بولس الحلاني، ويبدو ان حالته تحسّنت كثيرا وتخطّى مرحلة الحادثة التي حصلت معه.

الجدير ذكره ان عاصي الحلاني يستعد لإحياء حفل "عز ومجد بيروت" لسباق الخيل الذي يرعاه رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، وذلك في 12 تشرين الأول المقبل، كما سيتوجه لاحقاً إلى مصر لإحياء حفلين أحدهما في القاهرة والثاني في الإسكندرية.

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كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالصورة- اوّل إطلالة لـ عاصي الحلاني بعد حادث وقوعه عن الحصانخاص الفن- نوال الزغبي مستاءة من... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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