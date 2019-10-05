كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سارة نخلة تواصل تصوير "نصيبي وقسمتك 3" (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت الفنانة السورية سارة نخلة، بنشر أحدث صورها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فسيبوك، حيث نشرت صورة لها من الكواليس وأثناء تصويرها أحدى المشاهد وكتبت عليها "نصيبي وقسمتك 3".

وعلق على الصورة عدد من جمهورها ومتابعيها، كما علقت لها الفنانة نهي عابدين وباركت لها علي المشاركة بالعمل، كما نشرت سارة نخلة صووة أخري في خاصية القصة اليومية بفسيبوك، وكانت الصورة أيضاً في كواليس العمل.

أعمالها التليفزيونية



شاركت الفنانة سارة نخلة في عدداً من الأعمال التليفزيونية الدرامية الناجحة والتي حققت نجاحا جماهيرياً وتابعها الجمهور من أبرزهم مسلسل "كلبش ١"، وقدمت دور مميز، تم عرض المسلسل في دراما رمضان لعام (2017) وحقق نجاحاً كبيرا جداً وتابعه الجمهور في كل مكان، مسلسل كلبش من تأليف يوسف حسن والمسلسل ظستوحي من قصته، من إخراج بيتر ميمي، بطولة أمير كرارة، ريم مصطفي، محمد لطفي، محمود البزاوي، هالة فاخر، سارة نخلة، سارة الشامي، عمر الشناوي، محمد عز، أحمد حاتم، محمد دياب.

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فيلم عصمت أبو شنب

كما شاركت الفنانة سارة نخلة في فيلم "عصمت أبو شنب" مع النجمة ياسمين عبدالعزيز، هو فيلم كوميدي تم عرضه قبل ثلاثة أعوام (2016)، الفليم من تأليف خالد جلال، إخراج سامح عبدالعزيز، والمخرج المنفذ شاذي يسري، من إنتاج أحمد السبكي، والمونتاح لعمرو عاصم، الفيلم من بطولة ياسمين عبدالعزيز، ظافر العابدين، سارة نخلة، بيومي فؤاد، محمود الليثي، حماده بركات، لطفي لبيب، رجاء الجداوي، إيمان السيد، ليلي عز العرب، بدرية طلبة.

بدايتها الفنية

ولدت الفنانة السورية سارة نخلة بالدمام في السعودية وعاشت فيها 13 عام، ثم عادت لسوريا واستكملت درستها هناك في كلية الصيدلة، ثم انتقلت إلي مصر في عام (2013) شاركت في نسابقة ملكة مال سوريا ومن بعدها مسابقة ملكة جمال العرب،حتي حصلترعليولقب ملكة مال سوريا فس عام (2015).