شكرا لقرائتكم خبر عن عرض مسرحية "صحينا يا سينا " تزامنا مع احتفالات أكتوبر على " الأمير طاز " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان عصام الشويخ مدير فرقة الساحة التابعة للبيت الفني للمسرح، إن الفرقة تستعد لإعادة تقديم عرض " صحينا يا سينا" من إنتاج الفرقة، وذلك ابتداء من غد الأحد الموافق 6 أكتوبر بقصر الأمير طاز بالسيدة زينب، ضمن احتفاء البيت الفني للمسرح بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة ، وذلك فى الثامنة مساء وبالمجان، بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية.

" صحينا يا سينا" من بطولة خالد محمود، محمد عبد الوهاب، راندا إبراهيم، حسام سيد وفنانى فرقة مسرح الساحة، ديكور محمد غرباوى، موسيقي وألحان حاتم عزت، تصميم ملابس نهى دراج، تأليف وأشعار خميس عز العرب و إخراج عصام الشويخ.