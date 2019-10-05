شاهد.. نانسي عجرم تستعرض مهارات ابنتها ايلا في التايكواندو

كتب امير فتحي في السبت 5 أكتوبر 2019 02:57 صباحاً - عبرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، عن سعادتها بتفوق ابنتها الوسطى إيلا في رياضة التايكوندو، ونشرت صوراً لها ظهرت فيها أثناء ممارستها للتمارين برفقة زملائها.

واستعرضت نانسي عجرم الشهادة التي حصلت عليها إيلا من مدربة التايكوندو، ونالت تعليقات كثيرة اشادت باهتمامها الدائم ببناتها.

يذكر ان نانسي عجرم تزوجت من طبيب الأسنان فادي الهاشم عام 2009، ورزقت منه بثلاث بنات هن: ميلا 10 أعوام، وإيلا 8 أعوام، وليا ٧ شهور.