شاهد.. رامز جلال ومقالب جديدة بـ احمد السقا واحمد حلمي ومنى زكي!

كتب امير فتحي في السبت 5 أكتوبر 2019 02:57 صباحاً - نشر الفنان المصري رامز جلال مقطع فيديو جمعه بأصدقائه الفنان أحمد حلمي، والفنانة منى زكي، والفنانة ياسمين عبدالعزيز، والفنان أحمد السقا. ويظهر رامز جلال في الفيديو وهو يوهم كل من احمد حلمي وياسمين صبري واحمد السقا بالتقاط صورة “سيلفي” معهم ثم يقوم بالضغط على “كلاكس” ليصدر صوتا عاليا في أذنهم. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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